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Ortaokulda öğretmen veli tarafından darbedildi

Sarıyer'de, Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmeni darbeden öğrenci velisi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 22:06, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 23:14
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Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirdi. Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmen N.Ö'ye aniden yumruk attı.

Hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö, karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kısa sürede kaçan şüpheli A.Ç'yi yakaladı.

"Kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sarıyer'de kadın öğretmenimize yönelik gerçekleşen şiddet olayını kınıyorum. Avukatlarımızla konunun takipçisiyiz. Biz eğitimciler cehalet ve şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. #Öğretmenlerimizyalnızdeğildir" ifadelerini kullandı.

Darp olayı ise okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, koridorda yürüyen öğretmene velinin aniden yumruk atması, darp sonucu öğretmenin yere düşmesi ve okul personelinin yardıma koşması yer alıyor.

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