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Kurtulmuş: Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sözde Ermeni soykırımı meselesini her sene 24 Nisan'da gündeme getirenlerin şimdi vaktinden 6 ay önce gündeme getirdiğini belirterek "Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur. Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler" dedi.
 01 Kasım 2019 22:55
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Kurtulmuş: Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sözde Ermeni soykırımı meselesini her sene 24 Nisan'da gündeme getirenlerin şimdi vaktinden 6 ay önce gündeme getirdiğini belirterek "Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur. Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler" dedi.

Afyonkarahisar'da AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, AK Parti Ankara İl Teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşmasının ardından toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini ve bu dönemin yeni şartlar barındırdığını belirterek, "Yeni bir döneme girdik ve bu yeni dönem yeni şartlar barındırıyor. Bir taraftan işte dünyanın nasıl şekillendirildiğini hep beraber görüyoruz. Doğu Akdeniz'deki petrol arama meselelerinden efendim S-400'lere kadar yada terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda attığımız haklı adımların nasıl hepsi tek bir millet olarak karşımıza çıkan o emperyalist güçler tarafından engellendiğine şahit oluyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın lideri ve öncüsü olduğunu sadece biz değil Türkiye'nin düşmanları da çok iyi biliyor. Onun için Türkiye'yi bu süreçte geriletmek, ayağına çelme takmak Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek istiyorlar. 15 Temmuz bu çabalardan sadece biriydi. Barış Pınarı Harekatı'nda karşımızda gördüğümüz PYD/YPG'side bu amaca hizmet eden sadece birkaç figürandır. DEAŞ'ından tutun başka alanda karşımıza çıkan siyasi meselelere kadar hepsi güçsüz bir Türkiye isteyenlerin ortak ürünüdür. Amerika'nın Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye karşı karar alanlarında arkasında zihin halkalarında bu vardır. Bir mektupla hizaya soktukları Türkiye'nin artık mektup diplomasiyle hizaya sokulamayacak bir ülke olduğunu bildikleri için içlerindeki her türlü fesadı ortaya koyarak Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar" diye konuştu.

"Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur"

Sözde Ermeni soykırım meselesini her sene 24 Nisan'da gündeme getirenlerin şimdi vaktinden 6 ay önce gündeme getirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur" dedi. Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenlerin Kızılderililerin hesabını vermesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bizim tarihimizde insanları 'Hz. İnsan' olarak görmek vardır. Bizim medeniyetimizde Hz. Ali Efendimizin 'İnsanlar ya yaradılışta eşit, ya dinde kardeşindir' prensibi vardır. Ancak kendi tarihlerinin her sayfasında bol miktarda kan ve gözyaşı damlayanlar dönüp de Türkiye'ye Ermeni soykırımı üzerinden ders vermeye kalkmasınlar, böyle bir hadsizliğin içerisine gitmesinler. Eğer bunu söylüyorsanız oturduğunuz ülkenin esas sahipleri olan Kızılderililerin hesabını verin. Milyonlarca, on milyonlarca Kızılderilinin nasıl yok olduğunu ve onun üzerinden bir rüya ülkesi olarak Amerika'nın inşa edildiğini anlatın. Yada geçen Salı günü Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Senegal'in Dakar başkentinin açıklarındaki Goree Adası'nın bir hesabını verin. Anlatılmaz. Bana anlatsalar ben inanmazdım. Şu sahnenin üçte biri kadar bir yerde 30-40 kişinin yerlerde yattığı, zincirlerle bağlı olarak yattığı, çocuklarında üst üste konulduğu, daha şişman çocukların alta, daha zayıfların üste konulduğu bir köle pazarı. Üst katında da köle tüccarları vur patlasın, çal oynasın oynuyorlar. Yaklaşık yüz yıllar içerisinde 150 milyon Afrikalı köle oradan Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine götürüldü. Önce bunun hesabını verin. Fransız Parlamentosundakiler eğer Türkiye'ye bir çift laf söyleyecek kendilerinde bir had buluyorlarsa bizde Goree Adası'nın hesabını verin deme hakkını kendimizde fazlasıyla buluyoruz ve insanlık adına bunun hesabını soruyoruz. Böyle bir Türkiye istemiyorlar, işin özeti bu" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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