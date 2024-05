Ablasını öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Ablamı bıçaklamayı planlıyordum

Olay, 26 Nisan'da Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551'inci Sokak'taki Huzur Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emirhan İ. ile ablası Büşra Sıla İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emirhan İ., mutfaktan aldığı bıçakla ablasını sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Büşra Sıla İ., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Büşra Sıla İ., Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Emirhan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ABLAMI BIÇAKLAMAYI PLANLIYORDUM'

Emirhan İ.'nin savcılıkta alınan ifadesinde; halası, babaannesi ve babasıyla yaşadıklarını ifade ederek, "Ablam Büşra yurtta kalmaktadır, olaydan 15 gün önce kalmış olduğu yurttan bizim ikamet ettiğimiz eve geldi. Olaydan bir gün önce de evden kaçtı, olaydan birkaç saat önce babam ile birlikte kendi imkanlarımızla ablamı bulduk, ablamı her arayışımızda başka bir arkadaşının yanında oluyordu. Olay günü halam ve babam, babamın nişanlısının yanına gitmek için evden ayrıldılar. Evde ben, babaannem ve ablam Büşra kaldık. Ben ablamı bıçaklamayı planlıyordum çünkü her evden kaçtığında bir başka erkek arkadaşının yanına gidiyordu" dediği öğrenildi.

'3-4 DEFA BIÇAK DARBESİYLE VURDUM'

Emirhan İ.'nin olay anını anlattığı ifadesinde dinlenmek için odasına giden ablasının arkasından gittiğini belirterek, "Babaannem salonda oturuyordu, engelli yerinden kalkamıyordu, ben de bu sırada konuşmak için ablam Büşra'nın yanına odaya gittim. Ablam Büşra'ya 'Ne yapmaya çalışıyorsun? Niye evden kaçıyorsun?' şeklinde sözler söyledim. Bana cevap vermedi. Sırtı dönük şekilde uzanmaya devam etti. Odaya girerken yanımda kendisini yaralamayı planladığım için olayda kullandığım büyük et bıçağı da vardı. Ablamın sırtı dönüktü sonra bana doğru döndü. Elimde bulunan ve havaya kaldırdım bıçağı gördü biz babaanneme anne diye hitap ettiğimiz için ablam Büşra, 'anne' diye bağırdı. Ben de bunun üzerine, ablamın sırtına 3-4 defa bıçak darbesiyle vurdum. Ablam can havliyle balkona doğru koştu, imdat ölüyorum diye bağırdı. Babaannem sesleri duyunca koşarak ablamın yanına salona geldi beni durdurmaya çalıştı, beni itekledi ben bu sırada elimde bulunan bıçağı bir kez daha tam hatırlamamakla birlikte omzuna ya da koluna bıçak ile vurdum. Bu sırada babaannem elimdeki bıçağı koridora attırdı, ben de sigaramı ve çakmağımı alıp karakola gidip teslim oldum. Ablamın vefat ettiğini şu an öğreniyorum" diye ifade verdiği ortaya çıktı.