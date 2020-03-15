1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TT, EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç:- "MEB ile yaptığımız protokol gereği Eğitim Bilişim Ağı kullanımına sağlayacağımız 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardık. EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler"
 15 Mart 2020 15:24
Yazdır
TT, EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptıkları protokol çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını belirterek, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler." dedi.

Dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca 23 Mart Pazartesi gününden itibaren EBA ile evde eğitim süreci başlayacak.

Kıraç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de söz konusu sistemi kullanacak 18 milyon öğrenci bulunduğunu ifade ederek, EBA'nın MEB ile uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir platform olduğunun altını çizdi.

MEB ile yaptıkları protokol gereği EBA kullanımına sağlayacakları 3 GB ücretsiz interneti, öğrencilerin kullanabilmesi için Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını vurgulayan Kıraç, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

Kıraç, ücretsiz internet kotasının sadece EBA kullanımları için geçerli olduğunu belirterek, öğrencilerin bu süreçte eğitime odaklanmalarını istediklerini aktardı.

Türk Telekom olarak Türkiye'de 40 binin üzerindeki okula erişim altyapısı sağladıklarına işaret eden Kıraç, "İlk defa bu kadar büyüklükte bir uygulama olacak. Hepimiz buna hazırlanıyoruz." diye konuştu.

- Yapay zeka ile eksik konuların geri bildirimi

Kıraç, EBA'nın büyük bir platform olduğunu, öğrenciler arasında fırsat eşitliğini sağlamayı amaçladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Platformun en önemli tarafı içerik. Kendi Türk Telekom data merkezlerinde tuttuğumuz ve kendi eğitim şirketimiz Sebit'in geliştirdiği içerikler mevcut. 'Vitamin' zaten dünya çapında bir marka oldu. Her sınıfa özel MEB müfredatına uygun dijital eğitim içerikleri bulunuyor. Buna ek olarak Sebit'in geliştirdiği '

Raunt'ta üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize kişiye özel hazırlanmış içerikler var. Biz öğrencilerimizin ölçme değerlendirmelerinde de yapay zeka ile nerelerde eksikleri ve geliştirilmesi gereken konuları var bunları da sağlamayı çalışıyoruz."

Kıraç, EBA'nın şehir, ilçe, kırsal gözetimi olmaksızın tüm öğrenciler için içerik sunduğuna işaret ederek, bunun eğitimin yanı sıra bir etkileşim platformu da olduğunu söyledi.

EBA, öğretmen ve öğrencilerin platforma yükleme gerçekleştirebileceği, karşılıklı iletişimin yapılabildiği interaktif bir platform olduğunu belirten Kıraç, "Bu platform devamlı gelişim içerisinde. Dolayısıyla Türkiye'nin dijitalleşmesinde eğitim alanında yapılmış en büyük işlerden bir tanesi." dedi.

- Yurt dışından dönemeyen abonelere destek

Kıraç, Kovid-19 nedeniyle dünyada şu anda birçok ülkeye giden ancak uçuş yasağı nedeniyle dönemeyen abonelerin bulunduğunu belirterek, "Onlara bulundukları ülkede kullanabilmeleri için ücretsiz internet, ses ve SMS tanımlamaları yaptık. Zor zamanlarında bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Tanımlamaları yapıyoruz, yurt dışındaki abonelerimiz ücretsiz internetlerini bugünden itibaren kullanmaya başlayabilir." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Millet Kütüphanesi de 30 Mart'a kadar kapatılacak
15 Mart 2020 16:48		 Umreden dönen yolcular Konya'da yurtlara yerleştiriliyor
15 Mart 2020 16:43
Başkentte seyyar dezenfekte istasyonu
15 Mart 2020 16:38		 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi dezenfekte edildi
15 Mart 2020 16:12
Umre'den daha önce dönenlerle ilgili açıklama
15 Mart 2020 14:54		 Öğrencilerin yurt ücretleri geri ödenecek
15 Mart 2020 14:40
Yoğun bakım ve palyatif bakım hasta ziyaretleri yasaklandı
15 Mart 2020 14:15		 9 Avrupa ülkesine olan uçuş müsaadesi öne çekildi
15 Mart 2020 14:03
Ankara Valisinden umreden dönen vatandaşlara ilişkin açıklama
15 Mart 2020 13:46		 Umreden Ankara'ya gelen kafile gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor
15 Mart 2020 13:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:07 - Çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiyeci toprağa verildi17:02 - İkinci el pazarında alıcı da, satıcı da fiyatlardan yakınıyor16:57 - Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı16:53 - Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti16:48 - Millet Kütüphanesi de 30 Mart'a kadar kapatılacak16:43 - Umreden dönen yolcular Konya'da yurtlara yerleştiriliyor16:38 - Başkentte seyyar dezenfekte istasyonu16:34 - Vali Şahin: 1800 kişiyi misafir ediyoruz, 1700 kişiyi bekliyoruz16:29 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 228'e yükseldi16:26 - Polonya'daki Türk vatandaşları tahliye edilecek
16:25 - Uşak'ta ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 13 gözaltı16:21 - Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti16:17 - Spor Bakanlığından 'yurt kapasiteleri' açıklaması16:12 - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi dezenfekte edildi16:08 - Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 160 bine yaklaştı16:04 - Güçlü bağışıklık sistemi için uzmanlardan 'altın tavsiyeler'16:00 - Sehven öğrenci devamsızlığı girilen yetiştirme kursu kapatılır mı?15:50 - Muhtar fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanlığının, 13 Mart 2020 tarihindeki Cuma namazını iptal etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzinin saltanatı 5 gün sürecek
Çin'de, Kovid-19'a yakalanan hasta, belirtileri ve tedavi sürecini anlattı
Meteoroloji uyardı... Kar geri dönüyor
MEB raporunda öğretmenlerle ilgili çarpıcı tespitler
Bakanlık açıkladı: Umreden dönenler yurtlarda karantinaya alınacak
Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Öğrencilerin yurt ücretleri geri ödenecek
Bir virüs önlemi daha... Vergi memurları evlere gidecek
Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolonya 2
nedir bu BES 2
okulların tatil edilmesi 2
eba.gov.tr 3
otogarın ana baba günü olması 1
hukuk 1
corona virüsü türkiye'de 1
postacı 1
geceye bir şiir bırak 2
Alo 184 korona hatti 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam