Nikahlara 'koronavirüs' düzenlemesi: Sadece iki şahit
|18 Mart 2020 16:18
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İstanbul'daki 22 ilçe belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen nikah törenlerini, gelin, damat ve 2 şahidin katılımıyla yapma kararı aldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 salgını nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri 16 Mart itibarıyla geçici süreyle durdurulurken, düğün salonları da bu tedbirler kapsamında kapatıldı. Birçok ilçe belediyesi de bu genelde kapsamında, nikah törenlerine bir dizi düzenleme getirdi.
Buna göre Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetlilerin katımıyla düzenlenen nikah törenleri geçici bir süre gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla yapılacak.
Bayrampaşa ve Küçükçekmece belediyeleri evlenecek çift ve şahitlerin yanı sıra anne ve babaların, Eyüpsultan ve Ümraniye belediyeleri ise anne-babaların yanı sıra kardeşlerin de nikah törenine katılabileceklerini duyurdu.
Kartal Belediyesi nikah töreni için davetli sayısını 15, Beyoğlu Belediyesi ise 10 kişiyle sınırlandırdı.
Esenyurt Belediyesi de belediye salonlarında kıyılacak nikah törenlerini ertelediğini, bu süreçte yeni başvuru kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Öte yandan, bazı belediyeler nisan sonuna kadar dış mekanlara yeni nikah günü verilmeyeceğini, dış mekanlara nikah memuru gönderilemeyeceğini, nikah gün ve saatinde değişiklik yapmak isteyen çiftlere kolaylık sağlanacağını duyurdu.
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