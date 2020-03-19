Cenaze namazı belirlenecek vakitte kılınacak
|19 Mart 2020 07:20
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Salgın hastalık riski sona erinceye kadar, cenaze namazları namaz vakitlerinden sonra belirlenecek uygun bir vakitte kılınacak. Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi konusunda ilgili personel tarafından vatandaşlar bilgilendirilecek.
Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde cenaze ve defin işlemlerinde sağlık ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyulması için vatandaşların dikkati çekilecek. Taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda da ilgili personel tarafından cenaze sahiplerine bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sağlık kuruluşlarınca sığınmacılara yönelik koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilecek bilgilendirme çalışmalarına gerektiğinde Arapça bilen personel marifetiyle destek sunulacak.
Yasemin Asan
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