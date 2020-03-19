Tüm sağlık kurumlarına, ilaç tanıtım ziyaretleri iptal edildi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dahil olmak üzere tüm sağlık kurumlarına gerçekleştirmek istedikleri ziyaretlerin iptal edildiğini duyurdu.
|19 Mart 2020 18:56
|Yazdır
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dahil olmak üzere tüm sağlık kurumlarına gerçekleştirmek istedikleri ziyaretlerin iptal edildiğini duyurdu.
Kurum Başkanlığından 19 Mart 2020 tarihi itibariyle yapılan açıklamada geçen süre zarfında ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerini elektronik ortamda yapmaları istendi.
İŞTE RESMİ YAZI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor
20 Mart 2020 11:23
|Bir ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu
20 Mart 2020 11:20
|Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak
20 Mart 2020 11:18
|Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı
20 Mart 2020 11:15
|Virüs testi yaptıranların sonuçları e-nabızda
20 Mart 2020 10:52
|Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
20 Mart 2020 10:50
|Sağlık'ta ataması kura ile yapılanlara unvan değişikliği kurası
20 Mart 2020 10:05
|'Cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı' iddiasına yalanlama
20 Mart 2020 09:55
|Doğan Holding resmen banka kurdu
20 Mart 2020 09:20
|Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı işçi alımında sözlü sınav kaldırıldı
20 Mart 2020 08:55