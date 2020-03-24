1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bazı vergi mükelleflerinin ödemeleri ertelendi

Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sokağa çıkamayacak 65 yaşındaki vergi mükelleflerinin ödemeleri ertelendi.
 24 Mart 2020 10:24
Yazdır
Bazı vergi mükelleflerinin ödemeleri ertelendi

Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık." açıklamasında bulundu.

Albayrak: "Tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik. Ayrıca 1,9 milyon vatandaşımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık."

Albayrak: "65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi."

Nisan , Mayıs, Haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerini 6 ay öteliyoruz
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler
24 Mart 2020 08:03		 Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
24 Mart 2020 07:25
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
24 Mart 2020 06:30		 İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
24 Mart 2020 00:25
Fahrettin Koca: 7 insanımız daha hayatını kaybetti
23 Mart 2020 23:24		 Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçları belli oldu
23 Mart 2020 22:38
Bilim Kurulu Üyesi: Herkes kendisini pozitif saysın!
23 Mart 2020 22:24		 Fatih Terim, koronavirüs olduğunu açıkladı
23 Mart 2020 22:06
Bakan açıkladı... Koronavirüse yakalanan sağlık personeli var
23 Mart 2020 19:53		 Bakan Koca: Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaç getirdik
23 Mart 2020 19:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - İBB tıbbi atıkların bertarafında yeni önlemler aldı10:38 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi10:35 - TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kuralar ertelendi10:33 - İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı10:29 - Virüsün başlangıç noktası olan Wuhan'da karantina sona eriyor10:27 - Meslek liselerinden yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan malzeme10:24 - Bazı vergi mükelleflerinin ödemeleri ertelendi10:13 - İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı10:09 - AK Parti ile CHP, infaz görüşmesine başladı10:07 - Çin'de yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı
10:06 - Elektronik imzada algoritma değişikliği10:04 - Borsa, güne yükselişle başladı10:03 - TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı10:00 - Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü, patates ve sarımsak zamlandı09:56 - Koronavirüs'ün vaka tanımına yeni madde eklendi09:55 - Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?09:49 - Yükselen dolar güne sakin başladı09:47 - Marketler kapılarını saat 09.00'da açmaya başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan market ve toplu taşıma araçları ile ilgili genelge
AYM'den, OHAL Komisyonunun iade ettiği yöneticilerle ilgili önemli karar
Benzine bir indirim daha geliyor
Yurt içi seyahatlere yasak gündemde
Banka sayısı 12'ye çıktı: Kredi borçlarını erteleyecekler
Tahliye olan eski belediye başkanı dehşet saçtı: 3 ölü
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?
Keşke 14 gün kuralına uysaydı
Sağlık personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendiohaliniilanet 1
23.03.2020 işe gidenler 4
23.03.2020 bilim kurulu toplantısı 1
Cambridge Analytica skandalının abartılması 1
bankaların kredileri ertelemesi 1
trt eba tv 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 1
instagram'da bir şeylere meydan okumak 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
SON İLANLAR
Afyon Sultangazi Suğuk Hava Deposu 2 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Hafik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Çamlıhemşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
Kırklar Beya Personel 45 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı Geçici 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam