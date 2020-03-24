Bazı vergi mükelleflerinin ödemeleri ertelendi
|24 Mart 2020 10:24
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Bakan Albayrak'ın açıklamaları:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık." açıklamasında bulundu.
Albayrak: "Tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik. Ayrıca 1,9 milyon vatandaşımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık."
Albayrak: "65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi."
Nisan , Mayıs, Haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerini 6 ay öteliyoruz
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