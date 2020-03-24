Aile Bakanlığından esnek çalışma yazısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un imzasıyla, esnek çalışmaya dair yazısını ilgili birimlere gönderdi.
|24 Mart 2020 17:23
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un imzasıyla, esnek çalışmaya dair yazısını ilgili birimlere gönderdi.
Gönderilen yazıda yöneticilerin esnek çalışma kapsamı dışında olacağı belirtildi.
Esnek çalışma kapsamına alınan personelin, belirlenen usul ve esaslara aykırı davranması halinde esnek çalışma sona erecek.
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