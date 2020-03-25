Ambulanslara refakatçi alınmayacak
|25 Mart 2020 09:31
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında ambulansla hasta nakillerinde de yeni uygulama başlattı.
Buna göre artık ambulanslarda kişisel koruyucu ekipman hazır olarak bulundurulacak. Hastaya ilk müdahale eden ekip hasta teslim edilene kadar ve ambulans temizlenene kadar kişisel koruyucu ekipman kullanacak. Genel durumu iyi ayaktan hastaların naklinde, hastaya tıbbi maske, ambulans personeline ise tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılacak. Kontrolsüz olarak öksüren veya aspirasyon ihtiyacı olabilecek hastalarda en az N95/FFP2 maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmasına özen gösterilecek. Olası/kesin COVID-19 vakasının nakli sonrasında ambulanslar temizlenecek ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Temizleme işlemi kişisel koruyucu ekipman giyilerek yapılacak. Ambulans temizliği yapılmadan başka bir vakaya gidilmeyecek. Yetişkin hastalarda refakatçi alınmayacak ancak çocuk hastalarda mutlak zorunluluk olduğunda refakatçiye cerrahi maske takılarak alınacak"
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