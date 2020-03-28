THY iç hat seferlerini sınırlandırdı
|28 Mart 2020 09:40
|Yazdır
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kovid-19 ile mücadele için alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını bildirdi.
Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.
Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.
Kargo seferlerimiz devam edecektir.Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 27, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İkisi emniyet müdürü 15 poliste koronavirüs pozitif çıktı!
28 Mart 2020 08:11
|İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
28 Mart 2020 02:43
|İçişleri Bakanlığı, otobüs seferlerine dair genelgeyi yayımladı
28 Mart 2020 01:42
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
28 Mart 2020 00:26
|Koca: İtalya gibi olmamak için vakalar il il açıklanmadı
27 Mart 2020 22:44
|Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yeni tedbir açıkladı
27 Mart 2020 22:10
|İçişleri Genelgesi yayımlandı: Bu hafta sonundan başlamak üzere park, mesire yeri, sahil kenarlarında dolaşmak yasaklandı
27 Mart 2020 20:25
|Bakan Soylu: Otobüs seyahatlerine kısıtlama getireceğiz
27 Mart 2020 19:13
|Koronavirüs ile ilgili merak edilen bütün soruları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya sorduk
27 Mart 2020 14:55
|2020 YKS müfredatı belli oldu
27 Mart 2020 11:55