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İstanbul'da deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu

İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin saat 17.00'den itibaren durdurulmasına karar verildi.
 30 Mart 2020 17:07
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İstanbul'da deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu

İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."
Anadolu Ajansı
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