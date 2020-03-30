Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' paylaşımı
|30 Mart 2020 22:23
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili paylaşım yaptı.
Erdoğan, paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerini kullandı.
Videolu paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Covid-19 ile mücadele sürecinde Sağlık Politikaları ve Ekonomik yardımlarına Milli Dayanışma ile destek ol. Toplumun üç temel ayağı (Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör) mümkün olan en yüksek fonu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor. Covid-19'a karşı sen de birlik ol. Ekonomik alanda zarar gören ihtiyaç sahiplerine hep beraber ulaşalım." ifadeleriyle kampanyaya destek için IBAN numaraları paylaşıldı.
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