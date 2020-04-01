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Bakanlık genelge yayınladı: Pazar yerleri için yeni tedbirler

İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak
 01 Nisan 2020 08:32
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Bakanlık genelge yayınladı: Pazar yerleri için yeni tedbirler

Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak

Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak
Memurlar.Net
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