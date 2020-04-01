Bakanlık genelge yayınladı: Pazar yerleri için yeni tedbirler
İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak
|01 Nisan 2020 08:32
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