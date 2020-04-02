Covid-19 nedeniyle kamu ihalelerine düzenleme
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, Covid-19 nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olan firmalara süre uzatımı veya sözleşmesinin feshi imkanı getirildi
|02 Nisan 2020 01:44
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