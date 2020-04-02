Sağlık Bakanlığı'ndan doktorlara 'kağıt reçete' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, hekimler tarafından yazılan kağıt reçetelerin bulaş riski nedeniyle asgari düzeyde kullanılmasını istedi.

Saglık Hizmetleri Genel Mudurlugunce, kağıt reçete hakkında, Yuksekogretim Kurulu Baskanlıgı (YOK) ile valiliklere yazı gönderildi.

Dunya Saglık Orgutu tarafından Kovid-19'un pandemik hastalık ilan edildiği anımsatılan yazıda, "Bakanlıgımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasının onlenmesi, ihtiyac planlamaları ile stok ve tedarik yonetiminin etkin yapılması, ulkemizde urun erisilebilirliginin temin edilmesi, saglık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu saglıgının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmıs ve alınmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlıgımız Bilim Kurulundaki ogretim uyelerinden olusan komisyonla yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar dogrultusunda, kagıt recete kaynaklı kontaminasyon riski goz onunde bulundurularak bulas riskinin onlemesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kagıt recetelerin asgari duzeyde kullanılmasının tavsiye edildigi hususunda bilgilerinizi ve geregini arz ederim."