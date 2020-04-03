Bakan açıkladı: 7 bin 400 firma daha inceleme altında
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: '(Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla) Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik.'
|03 Nisan 2020 12:58
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