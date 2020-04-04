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Muğla'da karayolu dışında deniz ve havayolu ile yapılacak giriş-çıkış da yasak

Muğla Hıfzıssıhha Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklama sonrası yaptığı toplantıda kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç, yaya vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışların 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için durdurulduğunu açıkladı.
 04 Nisan 2020 00:24
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Muğla'da karayolu dışında deniz ve havayolu ile yapılacak giriş-çıkış da yasak

Muğla Hıfzıssıhha Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklama sonrası yaptığı toplantıda kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç, yaya vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışların 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Muğla il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır. Muğla'da yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. İl merkezi ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır. İl merkezi ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek (en az 3 adım uzaklıkta) yürümelerine dikkat çekilecektir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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