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Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Camilerde cemaatle namaza verilen ara, ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar arasında bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım
 08 Nisan 2020 12:35
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Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'teravih' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ramazanda kılınacak teravih namazlarına ilişkin, "Camilerde cemaatle namaza verilen ara, ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, A Haber televizyonunda yayınlanan programda, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eden Erbaş, duanın ibadetin özü olduğunu ve bu gecenin ibadet, dua ve niyazlarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde ailelerin evlerini mescide dönüştürmesi çağrısında bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayet edelim. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar içerisinden bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım."

- "Yardımsever ve paylaşımcı bir milletiz"

Erbaş, stokçuluk ve fırsatçılık yapmanın yanlış olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Peygamber Efendimiz bu tür fırsatçıları kınıyor, lanetliyor ve haram işlediklerini söylüyor. Birtakım ürünleri stoklamak, fiyatını artırmak, insanlar kendisine mecbur kaldıklarında yüksek fiyatlarla onları satmak dinimizde yasaklanmıştır. Hiç kimsenin bu tür şeylere tevessül ve tenezzül etmemesini istirham ediyorum. Bizim milletimize bu yakışmaz. Biz yardımsever bir milletiz. Biz paylaşımcı bir milletiz. Fakir fukara, garip gureba insanlara, işini kaybeden insanlara bizim yardımcı, destek olmamız gerekiyor. Üç kuruş daha fazla kazanayım düşüncesi içerisinde tamahkarlık yapıp lütfen ahiretimizi, geleceğimizi zarara uğratmayalım."

- "Cuma namazı kararı hüsnüniyetle alınmış bir karar"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi yaptıklarını bildiren Erbaş, "Toplum Bilimleri Kurulu" için din psikolojisi ve din sosyolojisi alanındaki bazı uzmanların isimlerini verdiğini anlattı.

Cemaatin din görevlilerinden oluştuğu cuma namazının kılınmasını değerlendiren Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çok önemli. Onun için biz 16 Mart itibarıyla bütün camilerimizde bu süreç bitinceye kadar cuma namazlarına ara verdik. O bir hafta içerisinde büyük bir mahzunluk yaşandı. Pek çok insanımızdan şöyle bir talep geldi, 'Hiç olmazsa temsili olarak ülkemizde bir yerde kılınsın'. Bu topraklarda asırlardan beri hiçbir zaman cuma namazının kılınmadığına şahit olunmadı. Dolayısıyla temsili olarak bir yerde cuma namazının kılındığını milletimiz görsün, televizyon ekranlarından hiç olmazsa hutbeyi dinlesin, düşüncesiyle hüsnüniyet ile başlatmış olduğumuz bir uygulamadır. Hüsnüniyetle alınmış bir karardır ve bu süreç bitinceye kadar bazı değişik camilerde yine sosyal mesafe korunarak ve tedbirler alınarak kılınacaktır."

Erbaş, İslam inancına göre, deprem, yangın, sel ve salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin hükmen şehit olarak kabul edildiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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