Tarım ve Orman Bakanlığı: İdari izindeki işçilere, yemek yardımı ve servis ücreti ödenmez
|09 Nisan 2020 09:16
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 7 Nisan 2020 tarihinde, idari izindeki personele yemek ödemesi ve yol yardımı verilebileceğini belirtmişti. Çalışma Genel Müdürlüğü bu görüş yazısında, idari izindekiler ile esnek çalışmayla çalışanlar arasında bir ayrıma gitmemişti.
Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesine atıfla esnek çalışmadaki personelin görevini fiilen yerine getirdiği, ancak idari izindekilerin görevini fiilen yerine getirdiğine yönelik bir düzenlemeye Genelgede yer verilmemesi gerekçesiyle, idari izinde bulunan personel yemek yardımı ve yol giderinin ödenemeyeceğini belirtmiştir.
İşte, Tarım ve Orman Bakanlığının yazısına atfen yazılmış Orman Genel Müdürlüğünün yazısı
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