Korona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı
Pandemi vakaları tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler, Korona virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.
|09 Nisan 2020 01:02
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.
Böylece özel hastaneler, corona virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.
Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.
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