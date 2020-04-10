Bakanlık paylaştı... Maskenizi evinizde böyle yapabilirsiniz
Sağlık Bakanlığı 'dikişsiz bez maske' yapımını anlatan video paylaştı
|10 Nisan 2020 21:58
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Sağlık Bakanlığı 'dikişsiz bez maske' yapımını anlatan video paylaştı.
KOLAY YÖNTEMLE BEZ MASKE YAPIMIT.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 10, 2020
Dikişsiz bez maske nasıl yapılır?
❗Bez maske kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? pic.twitter.com/cXJSBrdC7q
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