1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da haftasonu metro seferleri yapılmayacak

İstanbul'da haftasonu metro seferleri yapılmayacak.
 11 Nisan 2020 01:00
Yazdır
İstanbul'da haftasonu metro seferleri yapılmayacak

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da 11-12 Nisan tarihlerinde metro seferlerinin yapılmayacağı öğrenildi.

İBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı 11-12 Nisan tarihlerinde hatlarımızda sefer yapılmayacaktır. 13 Nisan Pazartesi günü itibariyle seferlerimiz normal tarifeye uygun devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'li Yalçın'dan 'sokağa çıkma yasağına uyun' çağrısı
11 Nisan 2020 02:34		 FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
11 Nisan 2020 00:57
11 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Nisan 2020 00:05		 İmamoğlu sokağa çıkma yasağını değerlendirdi
10 Nisan 2020 23:53
Altun: Eczane gibi işletmeler yasaktan muaf
10 Nisan 2020 23:45		 Süleyman Soylu, yasağın detaylarını açıkladı
10 Nisan 2020 23:11
Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı
10 Nisan 2020 22:50		 Erdoğan, oğlu koronavirüse yakalanan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
10 Nisan 2020 22:34
Bakan Soylu: Virüsle mücadelede bu hafta sonu kritik eşik
10 Nisan 2020 21:15		 Bakan Koca: Küçüklerin çocukluk aşılarını ihmal etmeyin
10 Nisan 2020 20:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:34 - MHP'li Yalçın'dan 'sokağa çıkma yasağına uyun' çağrısı02:08 - KİT yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine dair karar yayımlandı01:33 - Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı01:06 - Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim01:03 - Vali Yerlikaya: 45 bin polis ve bekçi görev başında, herkes yasağa uymalı01:00 - İstanbul'da haftasonu metro seferleri yapılmayacak00:57 - FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm00:51 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek00:49 - Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı00:31 - Apple ve Google'dan Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği
00:23 - Komşularından polis memuruna meşaleli sürpriz00:21 - Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor00:10 - Bir aylık emek 1 saatte heba edildi00:05 - 11 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim00:04 - Boşanmış anne babalar, 20 yaş altı çocuklar için istisna talep ediyor23:53 - İmamoğlu sokağa çıkma yasağını değerlendirdi23:45 - Altun: Eczane gibi işletmeler yasaktan muaf
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir aylık emek 1 saatte heba edildi
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Nazilli'de fırıncının sosyal mesafe isyanı
Boşanmış anne babalar, 20 yaş altı çocuklar için istisna talep ediyor
Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
Komşularından polis memuruna meşaleli sürpriz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
31 ilde sokağa çıkma yasağı 3
detayları sonra konuşmak 2
gram altın 1
fırın kuyruğunda çıkan kavga 1
şu an çalan şarkı 4
tv izlemeyen kesim 1
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 5
e-devlet üzerinden 3.5 milyon maske dağıtılması 1
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 3
kronik hastalık 1
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam