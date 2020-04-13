Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi
|13 Nisan 2020 13:44
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.
Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.
Genelgeye göre, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|6 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
13 Nisan 2020 13:23
|PTT, maaş ve yardım ödemeleri kapsamında 8,4 milyon işlem gerçekleştirdi
13 Nisan 2020 12:53
|İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 17 bin 489'a çıktı
13 Nisan 2020 12:39
|Esenler'de fırıncıların kavgasına 31 bin 800 lira ceza
13 Nisan 2020 12:11
|Kayseri'de iki bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
13 Nisan 2020 11:49
|Maltepe'de 21 fazla yolculu minibüsün sürücüsü: Millet zorla biniyor
13 Nisan 2020 11:43
|1000 TL nakit yardım almayanlar için yeni program! İşte detaylar
13 Nisan 2020 11:34
|TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği
13 Nisan 2020 11:17
|Virüs, kamuda çift maaş alanları yeniden düşündürmeli
13 Nisan 2020 10:57
|Çatıdaki gençlere drone'lu polis anonsu
13 Nisan 2020 10:13