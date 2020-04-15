Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı
|15 Nisan 2020 10:36
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Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde 14 Nisan itibarıyla karantina uygulamasına başlandığı belirtildi.
Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.
İlçeye bağlı Yukarıkarahacılı köyü de bir süre önce karantinaya alınmıştı.
Öte yandan Çankırı'nın Korgun ilçesinin Hıcıp köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hıcıp köyünde 4 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Korgun Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı duyuruldu.
Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyü ve Yapraklı ilçesi de daha önce karantinaya alınmıştı.
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