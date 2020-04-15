1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan açıkladı: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak." ifadelerini kullandı.
 15 Nisan 2020 21:13
Yazdır
Bakan açıkladı: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gıda tedarikinde ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem aldıklarını belirten Bakan Pakdemirli, Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve gıda sektörümüzün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dahil edildiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, muafiyet kapsamına alınan grupları şöyle açıkladı;

"Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (Et, Balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünitelerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalışanlar, hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler.

Perakende sektöründe de sorun yaşanmaması için Pazar akşamı saat 18.00 den sonra haller ve marketlerin depoları, mal kabul üniteleri açık olacak. Buralarda çalışanlar, iş yerlerine ulaşımda sorun yaşamayacaklar.

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Veteriner hekimlerimiz, hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacaklardır. İl ve ilçelerde, köylerimizde üreticimize ve besicimize ulaşımda bir problem yaşamayacaklar.

Veteriner Hekimlerimize ait klinik, poliklinik, hastaneler ve veteriner hekimlik hizmeti veren özel kuruluşlar ve çalışanları hafta sonu hizmet vermeye devam edebilecekler.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının, genelge ile istisnai kapsamında olacak bir grup da Tarım ve Hayvancılık üretimindeki çiftçilerimiz. Bu vatandaşlarımız da üretimlerini aksatmadan devam edebileceklerdir.

Aynı şekilde, Mevsimlik İşçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verilmiştir. Hijyen ve sağlık önemleri, il ve ilçe pandemi kurullarınca takip edilmektedir. Barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemleri almaya da devam ediyoruz."

Bakan Pakdemirli, üretimin aksamaması için gerekli ihtimamın gösterileceğini ancak üreticiler veya veteriner hekimlerin bulundukları yerlerde herhangi bir sıkıntı olması halinde Mülki Amirlere (Kaymakamlık, Valilik, Tarım ve Orman İl, ilçe Müdürlükleri) başvurabileceklerini de belirtti.

Covid-19 salgınına karşı her türlü tedbir alınırken, Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerinin de aksatılmadan sürdüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, "İyi biliyoruz ki, biz el ele verdikçe üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur. Biz Türkiye tarımının neferleri olarak, bütün üreticilerimizle, ülkemiz için milletimiz için üretmeye, var olmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Millet, güçlü bir devlet olarak karanlık günleri geride bırakıp, aydınlığa da yine birlikte, birbirimizden aldığımız güçle çıkacağız. Bizler ülkemiz, milletimiz için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarım sizler de hem kendiniz hem de çevrenizdekilerin sağlığı için Evde Kalın" diye de ekledi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da süreci istismar eden 22 firmaya ceza
15 Nisan 2020 21:00		 Türkiye genelindeki cezaevlerinde tahliyeler sürüyor
15 Nisan 2020 20:08
ÜAK doçentlik başvuru tarihlerini değiştirdi
15 Nisan 2020 18:57		 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı
15 Nisan 2020 18:50
İstanbul'da eczanelere sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
15 Nisan 2020 17:34		 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' kuruldu
15 Nisan 2020 16:38
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
15 Nisan 2020 16:30		 Genel Müdürlükten 'vakıf arazilerinin kiralanmasına' yönelik açıklama
15 Nisan 2020 16:28
Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak
15 Nisan 2020 15:31		 'Koronavirüs vakaları saptanan huzurevlerinde yayılımı önledik'
15 Nisan 2020 15:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:48 - Kovid-19 salgını kimyasal ürün üretimini artırdı21:43 - IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı21:38 - Hububat ve bakliyatta 'stok sorunu yok'21:33 - İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka durumunu açıkladı21:28 - Antalya'da semt pazarlarında 'sosyal mesafe' hassasiyeti21:23 - Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek21:18 - TBMM'de çalışmalara 10 gün süreyle ara verilecek21:13 - Bakan açıkladı: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar21:08 - Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi kabul edildi21:04 - Hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkala olan borcunu ödedi
21:00 - Ankara'da süreci istismar eden 22 firmaya ceza20:56 - 70 ülkeden 25 binden fazla vatandaşın ülkeye getirildi20:51 - Din görevlileri de yaşlıların tarla işlerine yardım ediyor20:47 - Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü!20:42 - Öğretmenini özleyen Ayşe'nin gözyaşları20:37 - 20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekonomiye kazandırıldı20:32 - Polisten maske tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?20:27 - Serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk defa bir ilçenin tamamı karantinaya alınacak
Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Dönüşümlü mesai' önerisi
'Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek görevlilerin üzerine öksürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Ovalı: Çalışmalarımızı 23 Nisan'da tüm Dünya görecek
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e yükseldi
RTÜK'ten Fox Tv'ye 3 kez program durdurma cezası
Erdoğan'dan 3 alan için koronavirüs talimatı
41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zoom 3
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 3
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
penguen dansı 1
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 5
14.04.2020 haydar baş'ın vefatı 1
14.04.2020 terhislerin ertelenmesi 2
sözlükte tek başına kalmak 2
SON İLANLAR
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Hatay İskendurun Katı Atık Birliği 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam