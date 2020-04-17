1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: SYDF'ye ek kaynak göndereceğiz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek 2 periyodik pay göndereceğiz. Aktarılacak kaynak 352 milyon 880 bin 238 TL
 17 Nisan 2020 11:00
Yazdır
Bakan Selçuk: SYDF'ye ek kaynak göndereceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19'dan etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak göndereceklerini açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vakıflara ek iki periyodik pay daha gönderileceğini belirterek, böylece 352 milyon 880 bin 238 lira tutarındaki kaynağın vakıflara aktarılacağını bildirdi.

Kaynağın, Kovid-19'dan etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını vurgulayan Bakan Selçuk, aktarılacak kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde yanıt verebileceklerini ifade etti.

Selçuk ayrıca, vakıflara her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart 2020'de 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını hatırlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her il ve ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunuyor.

Periyodik paylar hesaplanırken güncel nüfus, kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla, aktif hane dosyası gibi 8 gösterge kullanılarak payların dağıtımında adil bir yöntem izleniyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnfaz hakimliklerinde yeni dönem Eylül'de başlayacak
17 Nisan 2020 12:30		 İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma kullanımı açıklaması
17 Nisan 2020 11:25
Bugün Karantinaya alınan bölgeler
17 Nisan 2020 11:14		 Kovid-19 hastalarını hastaneye sevk edilmesini sağlayan muhtara ödül
17 Nisan 2020 10:43
Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim
17 Nisan 2020 10:05		 Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
17 Nisan 2020 09:57
Tahliye 100 bini buluyor, yakalanırsa 'Tosuncuk' da yararlanıyor
17 Nisan 2020 08:55		 Maske üretiminde yerli makine atağı
17 Nisan 2020 08:30
İnfaz Kanunu'nun yalan ve gerçekleri
17 Nisan 2020 07:29		 Karantina bölgesine fatura kesilmeyecek
17 Nisan 2020 06:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi12:30 - HDP'li vekilin 2015'teki sokağa çıkma yasağıyla ilgili başvurusu reddedildi12:25 - Yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı12:15 - Gün ortasında dolardan sert yükseliş12:09 - Yardıma gitmişti, vefat ettiğini öğrenince merdivenlerde Kur'an okudu12:05 - Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı12:04 - Özal'ın ölümünün üzerinden 27 yıl geçti12:00 - Komisyon'da Öğretim Üyelerinin emeklilik yaş haddine düzenleme11:43 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 184 bini geçti11:43 - Koronavirüs nedeniyle doğal elma sirkesine talep arttı
11:42 - Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak11:38 - Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim11:29 - Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk11:27 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Şimdi, esas oralara dikkat etmek lazım11:25 - İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma kullanımı açıklaması11:21 - Koronavirüs tedbirleri, evdeki su ve içecek tüketimi artırdı11:17 - İnfaz hakimliklerinde yeni dönem Eylül'de başlayacak11:16 - İzmir'de ortaokul öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ramazan öncesi uyarılar
Luppo satışları 5 kat arttı mı?
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazı
Benzine ve motorine bu gece zam geliyor
İki cevabınız evetse teşhis koronavirüs olabilir
Bilim Kurulu Üyesi: Gevşemeyin bu işi Mayıs sonu bitirelim
'Haziran ayında normale döneriz'
Yurt dışındaki 25 bin Türk için 'Ramazan operasyonu'
Yükseköğretim Kanunu'nda neler değişti?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 2
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 3
18,00'den sonrapide yapılmasının yasaklanması 1
komutanların efsane sözleri 1
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
sözlükte tek başına olmak 1
mem.net sözlük cafe 1
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
şu an çalan şarkı 1
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 4
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 22 İşçi Alacak
İzmir Torbel 4 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşil Yıldırım Aş. Geçici 10 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam