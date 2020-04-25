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'Koronavirüs için atılan adımlar 200 milyar TL'ye ulaştı'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüs için alınan ekonomik önlemlerde atılan adımlarının tutarının 200 milyar TL'ye ulaşıldığını söyledi.
 25 Nisan 2020 12:59
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'Koronavirüs için atılan adımlar 200 milyar TL'ye ulaştı'

Corona virüs salgınına karşı başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye alınan önlemlerde toplam 200 milyar liraya ulaşıldı.

Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamayla destek paketlerine ilişkin son verileri paylaştı.

Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel, esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin; üretim gücüne, esnafa ve istihdama koruma kalkanı sağladığını söyleyen Albayrak, "Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

4,4 MİLYON AİLEYE NAKDİ DESTEK

Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon aileye bin TL'lik nakdi destek sağlandığını ifade eden Albayrak, "Ayrıca destek kapsamına girmeyen, ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da bin TL nakdi yardım yapacağız. Bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık" diye konuştu.

Bakan Albayrak, destek paketlerine ilişkin şu verileri paylaştı:

- Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız "Temel İhtiyaç Desteği" kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza, 22 milyar 295 milyon TL kaynak sunuldu.

- Bunun yanında, Esnaf Destek Paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 140 esnafımıza, 8 milyar 390 milyon TL finansman tahsisi yapıldı.

- Paraf Ticari kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi, 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi.

- Paraf kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon TL'ye ulaştı.

- İşletmelerimize sunduğumuz KGF kefaletli İş'e devam Desteği kapsamında da başvurular 143 bin 769'a ulaştı. Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza, 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu.

"YAYILMA HIZINI KIRDIK"

"Virüsün etkisini yayılma hızını kırdık. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına gireceğiz" diyen Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte ekonomiden sağlığa sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz.

"COVİD SONRASI BÜYÜK POTANSİYELİMİZ VAR"

Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.

İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize "Sağlık kuralları" çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Tüm bu konuları detaylı olarak konuşacağımız Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz.

Ramazan'ı Şerif'e kavuştuk. Başı rahmet. Rabbimiz'den bu mübarek günlerde ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa rahmeti ile muamele eylemesini niyaz ediyoruz. Bizi bu hastalıktan, bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazan'ı Şerifimiz mübarek olsun."
Memurlar.Net
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