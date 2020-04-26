Dışişleri Bakanlığı Strateji Merkezinden Covid-19 raporu
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Merkezi Covid-19'la ilgili özel bir sayı yayımladı
|26 Nisan 2020 16:51
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Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Merkezi Covid-19'la ilgili özel bir sayı yayımladı. Strateji Merkezi Başkanlığını Ufuk Ulutaş yapıyor
"Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler" başlıklı yayın için tıklayınız.
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