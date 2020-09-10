KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
|10 Eylül 2020 10:36
|Yazdır
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, ""Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞISağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu
Genel
Bilgiler
TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
Özel Koşullar
Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Dilekçe
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu
10 Eylül 2020 11:15
|KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
10 Eylül 2020 09:55
|ÖSYM, sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek
09 Eylül 2020 13:42
|MBSTS için geç başvuru tarihi ve sınav merkezi değişikliği açıklaması
08 Eylül 2020 18:53
|ÖSYM, 2020 EKPSS'yi ertelediğini duyurdu
08 Eylül 2020 17:07
|DGS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
07 Eylül 2020 13:28
|2020 DGS sonuçları açıklandı
07 Eylül 2020 13:02
|ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
05 Eylül 2020 12:50
|KPSS için nüfus müdürlükleri açık olacak
03 Eylül 2020 15:37
|ALES/1 sonuçları açıklandı
03 Eylül 2020 10:00