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4 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

4 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
 04 Aralık 2020 03:39
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4 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Adli Tıp Kurumu

Açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarık Yusuf UÇAR atanmıştır.:

Karar: 2020/547 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Müfit İRİS görevden alınmış ve bu suretle boşalan Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Caner BEŞKOÇ atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ görevlendirilmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule ÜRKER atanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Havvanur YURTSEVER,

- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet HASPOLATLI,

- Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Haşan BEBEK,

- Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Haluk Şahin YAZGI,

- Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk AYDEMİR,

- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa KOLÇAK,

- Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcılığına Emrullah TÖREMEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 Aralık 2020 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

- Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret BÜYÜKSOY,

- Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet SEVMİŞ,

görevden alınmış,

- Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mustafa ORUÇ,

- Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan KURT,

- Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk AYDIN,

- Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Nizamettin ÜLKER,

- Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ersoy CANBEK,

- Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hüseyin Özgür YALÇIN,

- Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer BOLAT,

atanmıştır.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdulvahit FİDAN atanmıştır.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ramazan USTA atanmıştır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yunus SEZER atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

nda açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdem İSMETOĞLU atanmıştır.

Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul ANBAR atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı Ebru ARISOY, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 6 ncı maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih SARIKAYA atanmıştır.

3 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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