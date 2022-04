Çay Taştı: Ev Ve Ahırları Su Bastı

"HER YIL AYNI ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ" Her yıl aynı çileyi çektiklerini belirten Medeni Berk Yasin, "İlkbaharın gelmesiyle yağmur yağması ve kar erimesi sonucu köyümüz sel felaketine maruz kalıyor. Şu an birçok ev ve ahır su altında. Yetkililer buna bir çözüm bulsun istiyoruz" dedi.