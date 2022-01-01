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Çay Taştı: Ev Ve Ahırları Su Bastı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karların erimesi sonucu Peri Çayı taşınca, Çatak köyünde bazı evleri ve binlerce dönüm tarım arazisini su bastı.

  1. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karlar eriyince Peri Çayı taştı. Çatak köyünde binlerce hektarlık tarım arazisi ile 3 ev ve 3 ahırı su bastı.

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karlar eriyince Peri Çayı taştı. Çatak köyünde binlerce hektarlık tarım arazisi ile 3 ev ve 3 ahırı su bastı.

  2. Köylüler ahırlardaki hayvanlarını tahliye ederken, suyun daha da yükselmesinden tedirgin olarak yetkililerden yardım istedi.

    Köylüler ahırlardaki hayvanlarını tahliye ederken, suyun daha da yükselmesinden tedirgin olarak yetkililerden yardım istedi.

  3. Yedisu ilçesinde de binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, ahırlarını su basan besicilere çadır temini için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle suya yön vererek, daha fazla suyun köye gelmesini önledi.

    Yedisu ilçesinde de binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, ahırlarını su basan besicilere çadır temini için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle suya yön vererek, daha fazla suyun köye gelmesini önledi.

  4. "HER YIL AYNI ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ" Her yıl aynı çileyi çektiklerini belirten Medeni Berk Yasin, "İlkbaharın gelmesiyle yağmur yağması ve kar erimesi sonucu köyümüz sel felaketine maruz kalıyor. Şu an birçok ev ve ahır su altında. Yetkililer buna bir çözüm bulsun istiyoruz" dedi.

    "HER YIL AYNI ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ" Her yıl aynı çileyi çektiklerini belirten Medeni Berk Yasin, "İlkbaharın gelmesiyle yağmur yağması ve kar erimesi sonucu köyümüz sel felaketine maruz kalıyor. Şu an birçok ev ve ahır su altında. Yetkililer buna bir çözüm bulsun istiyoruz" dedi.