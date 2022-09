Bursa'da Eğitim Avantajlarla Başladı

Bir öğün belediyeden

Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü?nde 2 ve Bursa Teknik Üniversitesi Kampüsü?nde 1 noktaya kurduğu çorba çeşmeleri sayesinde bu yıl da üniversiteliler, her gün bir öğünü ücretsiz yeme hakkına sahip olacak. Toplam 2 bin öğrenci her gün bu çeşmelerden çorba ve ekmek alıp, karınlarını bedelsiz doyurma imkanı bulacak. Tüm bunların yanında; ücretsiz Bursa turları, gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle gençler, Bursa?da öğrenci olmanın ayrıcalığını bu yıl da yaşayacak.

Geleceğe yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde öğrencilerin yanında olduklarının altını çizdi. Genç nüfusun Türkiye?nin en büyük zenginliği olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, ?Bu zenginliği ancak doğru eğitimle faydaya dönüştürebiliriz. Bu nedenle çeşitli sosyal desteklerle eğitimin önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz, sadece derslerine odaklansınlar. Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitimden kültüre, sanattan spora kadar her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz? dedi.