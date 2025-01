Unutmak İstediğiniz Anıları Sildirebileceksiniz!

Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ı hatırlattı Bu araştırma, Kate Winslett ile Jim Carrey'nin başrollerini paylaştığı "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" filmini akıllara getirdi. Filmde Carrey'nin hayat verdiği Joel karakterinin, Winslett'ın canlandırdığı Clementine ile olan anılarını sildirirken, zihninde Clementine ile yeniden karşılaşıp, birlikte geçirdikleri zamanları yaşaması ele alınıyordu. Joel, bu süreç sonunda Clementine'ı ne kadar sevdiğini ve aslında onunla geçirdiği zamanın ne kadar değerli olduğunun farkına varıyordu.