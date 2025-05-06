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Ölümden Dönmüştü: Günler Sonra İlk Kare

Oyuncu Berk Atan, birkaç hafta önce Eskişehir'de sete giderken trafik kazası geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi gören Atan'dan kaza sonra ilk paylaşım geldi.

  1. Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçirmişti.

    Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçirmişti.

  2. 19 Nisan günü içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Berk Atan, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

    19 Nisan günü içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Berk Atan, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

  3. "KIKIRDAKLARDA PARÇALANMA MEVCUT" Hastanede tedavisi sürerken yaptığı açıklamada "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" diyen ancak iyi olduğunu belirten ünlü oyuncudan kaza sonrası ilk paylaşım geldi. Ölümden dönmüştü: Berk Atan'dan günler sonra ilk kare - 4

    "KIKIRDAKLARDA PARÇALANMA MEVCUT" Hastanede tedavisi sürerken yaptığı açıklamada "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" diyen ancak iyi olduğunu belirten ünlü oyuncudan kaza sonrası ilk paylaşım geldi. Ölümden dönmüştü: Berk Atan'dan günler sonra ilk kare - 4

  4. GÜNLER SONRA İLK POZ Arabada çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Berk Atan, "Çok şükür" ifadelerini not düştü.

    GÜNLER SONRA İLK POZ Arabada çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Berk Atan, "Çok şükür" ifadelerini not düştü.

  5. BERK ATAN KİMDİR? 26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu Berk Atan, 2012 yılında katıldığu Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu. Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle oyunculuğa adım atan Atan, Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı. Berk Atan, uzun yıllardır Gönül Dağı adlı dizide Taner karakterine hayat veriyor.

    BERK ATAN KİMDİR? 26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu Berk Atan, 2012 yılında katıldığu Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu. Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle oyunculuğa adım atan Atan, Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı. Berk Atan, uzun yıllardır Gönül Dağı adlı dizide Taner karakterine hayat veriyor.

6 Mayıs 2025