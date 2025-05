Ölümden Dönmüştü: Günler Sonra İlk Kare

BERK ATAN KİMDİR? 26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu Berk Atan, 2012 yılında katıldığu Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu. Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle oyunculuğa adım atan Atan, Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı. Berk Atan, uzun yıllardır Gönül Dağı adlı dizide Taner karakterine hayat veriyor.