Ölümden Dönmüştü: Günler Sonra İlk Kare

"KIKIRDAKLARDA PARÇALANMA MEVCUT" Hastanede tedavisi sürerken yaptığı açıklamada "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" diyen ancak iyi olduğunu belirten ünlü oyuncudan kaza sonrası ilk paylaşım geldi. Ölümden dönmüştü: Berk Atan'dan günler sonra ilk kare - 4