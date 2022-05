Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesinde Covid-19 alanları kapatıldı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Covid-19'un yayıldığı Çin'den 1 Şubat 2020 tarihinde tahliye edilen 40 Türk vatandaşının karantinaya alınmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk karantina ve ardından pandemi hastanesi oldu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen 2 yıllık süreçte Covid-19 servis ve yoğun bakımlarında toplam 11 bin hasta tedavi gördü.

Bunlardan 2 bin 970'inin takibi yoğun bakımlarda yapıldı. Hastanede pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarından 1 doktor, hastalığa yakalanarak yaşamını yitirdi. Aşının etkisiyle birlikte virüsün gücünün kırılmasıyla vaka sayıları 1000'in altına düşerken, Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ve servislerinde pandemi alanları da kapatıldı.

'COVID-19 HASTAMIZ KALMADI'

Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç, 2 yıl önce ilk defa Vuhan'dan gelenlerin karantinaya alındığı hastane olduklarını hatırlatarak, "Daha sonra bu süreç İran'dan gelen yolcularla devam etti. Bunları hastanemizde karantinaya aldık. Burada kaldılar ve ondan sonra ülkemizde pandemi hastaneleri büyüdü ve gelişti. Ankara'da pandemi döneminde ilk hizmet verdiğimizde küçük klinikler olarak başladık. Tek yoğun bakım açtık; fakat sayı gittikçe arttı. Pandeminin çok şiddetlendiği dönemlerde hastanemizde 100 yoğun bakım yatağı ve 150 servis yatağını pandemi boyunca Covid-19 hastalarına açtık.

Pandeminin çok şiddetli olduğu dönemlerde grip polikliniğimizde yaklaşık 1200 hasta baktığımız dönemler oldu fakat çok şükür ki artık grip polikliniğinde baktığımız hasta sayımız günlük 120'lere düştü. Yine PCR laboratuvarlarımızda pandeminin en şiddetli olduğu dönemlerde çıkan yüzde 30'luk pozitiflik oranları günümüzde artık sadece yüzde 5'ler seviyesinde. Çok şükür hastanemizde şu an hiç Covid-19'lu hastamız kalmadı. Covid-19 yoğun bakımları ve servisleri kapatıldı ama bir hastamız olursa her an açacak şekilde hazır tutuyoruz" diye konuştu.

'98 VE 1 YAŞINDAKİ HASTALARIMIZI KAYBETTİK'

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Günay Tuncer Ertem, 2 yıl önce hastaneye Vuhan'dan gelenleri temaslı oldukları için kabul ettiklerini, takiben pandemi hastanesi olarak hizmet verdiklerini hatırlatarak, "Pandemide hasta yoğunluğuna göre hastanemizin farklı katlarını ekleyerek, yoğun bakım hastaları için yeni üniteler açarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Bu süreçte hastanemizden 1 sağlık çalışanı arkadaşımızı kaybettik maalesef. 2 senelik süreçte toplamda yatırarak izlediğimiz hasta sayısı 11 bin oldu. Bunların 2 bin 970'i yoğun bakım ünitelerimizde izlendi. Hasta yaş aralığı da gerçekten çok farklıydı. Burada annesi Covid-19 olup da sağlıkla taburcu ettiğimiz bebeklerimiz de oldu. En yaşlı hastamız ise 98 yaşındaki hastamız oldu. Fakat bu 98 yaşında olan hastamızı maalesef kaybettik. En küçük yaşta kaybettiğimiz hastamız ise 1 yaşındaydı. Şu an için serviste izlediğimiz hiçbir Covid-19 hastası kalmadı. Son koronavirüs hastamızı da 4 gün önce iyi bir şekilde taburcu ettik ve orada da hiçbir hastamız kalmadı" dedi.