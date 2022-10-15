Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Yurt dışı temsilciliklerine koruma olarak atanacaklar için mülakat sınavı hukuka uygundur

Belirtilen unvanların yürütecekleri yurt dışı temsilciliklerini koruma görevinin önem ve özelliği dikkate alındığında; bu kadrolara atanacakların, mesleğin gerektirdiği bilginin ölçülmesi amacıyla yapılacak yazılı sınav yanında, mesleki ehliyete yönelik diğer özel niteliklere de sahip olup olmadıklarının tespiti açısından tamamlayıcı nitelik taşıyan mülakat sınavına ilişkin düzenlemede hizmet gereklerine, üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Yönetmelikte hüküm bulunmadıkça teknolojik kayıt şart değildir.

Mülakat sınavında kura ile belirlenen iki soru sorulduğu, yapılan değerlendirme neticesinde komisyon başkanı ve üyelerince verilen puanların ayrı ayrı tutanağa geçirildiği, komisyon tarafından verilen mülakat puanının 43,4 olduğu, dava konusu Yönetmelik uyarınca mülakat sınav puanının 50 puanın üstünde olan personelin başarılı sayılabileceği, davacı tarafından mülakat sınavının teknolojik imkanlardan yararlanılarak kayıt altına alınması gerektiği iddia edilmişse de; Yönetmelik'te bu hususa ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

Davacının savunması kabul edilmedi

Yapılan yazılı sınavda 86 puan alarak 3. sırada yer aldığı, mülakat sınavında 43,40 puan verilerek nihai başarı sırasının 249. sıraya gerilediği, 50 puanın altında alarak Yönetmelik gereği başarısız sayılarak elendiği, mülakat sınavının usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği, 3 dakika civarında sürdüğü, birçok kurumda ders ve seminer verdiği, bu tecrübe ile topluluk karşısında bir sorununun bulunmadığı, biri İngilizce, diğeri Türkçe olmak üzere 2 soru kartı çektiği, komisyonun sorduğu bütün sorulara net bir şekilde cevap verdiği, yazılı sınavda 10 adet İngilizce sorusunun hepsine doğru cevap verdiği, çok kısa sürede üç önemli kriter hakkında komisyon tarafından hızlıca değerlendirme yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ileri sürmüştür.

İDDK, davayı reddeden Daire kararını onadı.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/1937

Karar No: 2022/271

TEMYİZ EDENLER: I- (DAVACI): ...

II- (DAVALI): ...Bakanlığı

VEKİLİ: Av....

DİĞER DAVALILAR: 1- ...Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri V. ...

2- ...Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av....

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2016/10306, K:2019/5414 sayılı kararının; davanın reddine ilişkin kısmının davacı tarafından, yargılama giderlerine ilişkin kısmının davalı idarelerden Dışişleri Bakanlığı tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

...İl Emniyet Müdürlüğü emrinde komiser olarak görev yapan davacı tarafından, Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süre ile Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeline yönelik olarak yapılan 2015 yılı mülakat sınavında başarısız sayılmasına ve bu suretle görevlendirilmemesine ilişkin işlemin ve bu işlemin dayanağı 15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süre ile Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkraları ile 14. maddesinin 5. fıkrasının iptali ve anılan işlemden kaynaklanan maddi kayıpların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2016/10306, K:2019/5414 sayılı kararıyla;

15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkralarının iptali istemi yönünden;

657 sayılı Kanun'un "Temel İlkeler" başlıklı 3. maddesinde, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "Yeterlik" ilkelerinin, bu Kanun'un temel ilkeleri olarak belirlendiği, kariyer ilkesinin, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; yeterlik ilkesinin ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlandığı,

657 sayılı Kanun'un, devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmekte olduğu, kariyer ve liyakat ilkesinin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesinin ve hak etme düşüncesinin yattığı, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde görülmesinin gereklerinden biri de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesi olduğu,

Dava konusu Yönetmelik ile belirli unvanlarla yurt dışı görevine atanacaklar için yazılı ve mülakat sınavında başarılı olma koşulunun getirildiği, Yönetmeliğin genel sistematik yapısına bakıldığında, yazılı ve sözlü sınavların ikisinin birlikte başarılmasının belirlenen görevlere atanabilmenin temel koşulu olarak belirlendiği,

Mülakat sınavının, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, yazılı sınav ile bilgisi ölçülen adayın dış temsilcilikleri koruma görevi için gerekli tavır ve davranışlara, yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapıldığı, bu çerçevede, mülakat sınavının temel amacının, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler arasından en başarılı adaydan başlayarak en uygun olanların seçilmesi olduğu,

Bu itibarla, belirtilen unvanların yürütecekleri yurt dışı temsilciliklerini koruma görevinin önem ve özelliği dikkate alındığında; bu kadrolara atanacakların, mesleğin gerektirdiği bilginin ölçülmesi amacıyla yapılacak yazılı sınav yanında, mesleki ehliyete yönelik diğer özel niteliklere de sahip olup olmadıklarının tespiti açısından tamamlayıcı nitelik taşıyan mülakat sınavına ilişkin düzenlemede hizmet gereklerine, üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık bulunmadığı,

15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesinin 5. fıkrasının iptali istemi yönünden;

Dava konusu Yönetmeliğin 14. maddesinin 5. fıkrasının, 21/04/2017 tarih ve 30045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi ile değiştirildiği,

Bu durumda, dava açıldıktan sonra uyuşmazlık konusu Yönetmelik'in, 14. maddesinin 5. fıkrasının değiştirilmesi nedeniyle dava konusuz kaldığından, davanın esası hakkında karar verilmesine hukuken olanak bulunmadığı,

Davacının Dış Temsilciliklerin korunmasında geçici süre ile görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik olarak yapılan 2015 yılı mülakat sınavında başarısız sayılmasına ve bu suretle görevlendirilmesinin yapılmamasına ilişkin işlemin tüm sonuçlarının iptali ve anılan işlemden kaynaklanan maddi kayıpların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi yönünden;

Mülakat sınavında başarısız sayılma ve bu suretle görevlendirmenin yapılmamasına ilişkin işlemin tüm sonuçlarının, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılmasının esas olduğu, idari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetimin, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyeceği,

Bu itibarla, davacının girdiği mülakat sınavında, adaylara komisyon başkanı ve üyelerince verilen puanların ayrı ayrı tutanağa geçirilmesi, böylece mülakat sınavının nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesinin sağlanması gerektiği,

Dosyanın incelenmesinden; davacının 2007 yılında Polis Akademisinden mezun olduğu, ... İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapmakta iken 14/03/2015 tarihinde Dış Temsilciliklerin korunmasında geçici süre ile görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik olarak yapılan yazılı sınava katıldığı, yazılı sınavda 86 puan alarak başarılı olduğu, mülakat sınavında kura ile belirlenen iki soru sorulduğu, yapılan değerlendirme neticesinde komisyon başkanı ve üyelerince verilen puanların ayrı ayrı tutanağa geçirildiği, komisyon tarafından verilen mülakat puanının 43,4 olduğu, dava konusu Yönetmelik uyarınca mülakat sınav puanının 50 puanın üstünde olan personelin başarılı sayılabileceği, davacı tarafından mülakat sınavının teknolojik imkanlardan yararlanılarak kayıt altına alınması gerektiği iddia edilmişse de; Yönetmelik'te bu hususa ilişkin düzenlemenin bulunmadığı,

Bu durumda, 15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkındaki Yönetmeliğin mülakata ilişkin hükmüne uygun olarak oluşturulan mülakat komisyonunca, Yönetmelik'te belirtilen ölçütler çerçevesinde sorulan sorulara verilen yanıtların puan verilmek suretiyle değerlendirilmesi sonucunda davacının başarısız sayılması ve bu suretle görevlendirilmesinin yapılmamasına ilişkin işlemin tüm sonuçlarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği, bu nedenle anılan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı,

Bu doğrultuda, davacının başarısız sayılması ve bu suretle görevlendirilmesinin yapılmamasına ilişkin işlemden kaynaklanan maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi isteminin de yerinde görülmediği gerekçesiyle,

15/01/2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesinin 5. fıkrasının iptali istemi yönünden dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, anılan Yönetmeliğin 12. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkralarının ve bireysel işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklar yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Yönetmeliğin 12. maddesinin 2., 3. ve 4. Fıkraların da objektif denetlenebilir kriterler olmadığı, bu düzenlemelerin tamamen keyfiliğe ve takdir yetkisinin kötüye kullanımına açık olduğu, yapılan yazılı sınavda 86 puan alarak 3. sırada yer aldığı, mülakat sınavında 43,40 puan verilerek nihai başarı sırasının 249. sıraya gerilediği, 50 puanın altında alarak Yönetmelik gereği başarısız sayılarak elendiği, mülakat sınavının usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği, 3 dakika civarında sürdüğü, birçok kurumda ders ve seminer verdiği, bu tecrübe ile topluluk karşısında bir sorununun bulunmadığı, biri İngilizce, diğeri Türkçe olmak üzere 2 soru kartı çektiği, komisyonun sorduğu bütün sorulara net bir şekilde cevap verdiği, yazılı sınavda 10 adet İngilizce sorusunun hepsine doğru cevap verdiği, çok kısa sürede üç önemli kriter hakkında komisyon tarafından hızlıca değerlendirme yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ileri sürülmektedir.

Davalı idarelerden Dışişleri Bakanlığı tarafından, idarelerinin, 10/12/2003 tarih ve 5028 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun eki olan ve "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri" başlıklı (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden olması hasebiyle 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca başvurma harcı, karar ve ilam harcı, YD harcı ve YD itiraz harcı ve vekalet harcından muaf olduğu, bu nedenle temyize konu kararda posta giderleri haricindeki yargılama giderlerinin idareleri aleyhine hükmedilmesinin 492 sayılı Kanunu ve Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararları uyarınca usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

Davalı idareler tarafından, Danıştay İkinci Dairesi kararının redde ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİDÜŞÜNCESİ:

Temyiz istemlerinin reddi ile Daire kararının temyize konu kısımlarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın davanın reddine ilişkin kısmı ile yargılama giderlerine ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar kararın temyize konu bu kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının ve davalı idarelerden Dışişleri Bakanlığının temyiz istemlerinin reddine,

2.Dava hakkında kısmen karar verilmesine yer olmadığına, kısmen davanın reddine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 22/10/2019 tarih ve E:2016/10306, K:2019/5414 sayılı kararının temyiz konusu davanın reddine ilişkin kısmı ile yargılama giderleri yönünden ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 02/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.