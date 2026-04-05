CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, bugün partisinin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "CHP olarak en son yaptığımız MYK toplantısında, Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyon ve belediye başkanımızın gözaltına alınması ve gözaltına alındığı andan itibaren, mahrem kalması gereken görüntülerin paylaşılması sonrasında MYK'da bir disiplin işlemi başlatılması konusunda oy birliğiyle bir karar verilmişti. Bu kapsamda iki PM üyesi arkadaşımız görevlendirildi, cezaevinde Özkan Yalım dinlendi, kendisiyle ilgili tüm tutanaklar, belgeler getirilip incelendi ve bir rapor olarak Genel Sekreterliğimize sunuldu. Ve bu rapora baktığımız zaman da o günkü MYK kararında bir değişiklik olmamasına ve Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli olarak YDK'ya sevkine karar verilmiş oldu. Pazartesi günü itibarıyla da dosyası YDK'nın önünde olacaktır" dedi.