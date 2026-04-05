Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini, ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın bölgesel sonuçları ve Türkiye'ye olası etkileri oluşturacak.

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde sürdürdüğü lider diplomasisi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgesel temaslarının yansımaları değerlendirilecek. Ankara'nın çatışmanın yayılmasını önlemeye dönük diplomatik girişimlerinde gelinen aşama da masaya yatırılacak.

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji arzı ve dış ticaret üzerindeki etkileri toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak. Petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra enerji tedarikinde oluşabilecek kısıtların Türkiye ekonomisine olası yansımaları da kapsamlı şekilde ele alınacak.

Rusya-Ukrayna ve Karadeniz güvenliği de gündemde

Kabine toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son diplomatik temasların da değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul'daki temaslarının ardından, Karadeniz'de ticari ve sivil gemi güvenliğine yönelik riskler gözden geçirilecek.

Karadeniz hattında sivil deniz trafiğine yönelik tehditler ve bölgesel istikrarı korumaya dönük ilave tedbirlerin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

PKK'nın silah bırakma süreci için saha raporları değerlendirilecek

Kabine'nin iç güvenlik başlıkları arasında "Terörsüz Türkiye" süreci de yer alacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin saha gözlem raporlarının toplantıda istişare edilmesi ve sürece ilişkin mevcut durumun değerlendirilmesi öngörülüyor.