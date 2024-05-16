Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Muhsin ŞENTÜRK'ün Seçilmesi Hakkında Karar
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin ŞENTÜRK'ün Seçilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 00:07, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 00:10
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32 nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkam Muhsin ŞENTÜRK seçilmiştir.
15 Mayıs 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI