Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 32,1899'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 34,9860 ve sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 41,1120'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu, 30 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin dün yayımladığı tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti." ifadesi kullanıldı.

Fed'in tutanakları yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

Öte yandan, ülkede dün açıklanan verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01'e inerek, üst üste üçüncü haftada düşüş kaydetti. Mortgage başvuruları ise geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

ABD'de ikinci el konut satışları da nisanda yüzde 1,9 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün küresel enflasyon oranlarının düştüğünü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artışın bu düşüşleri aksattığını belirtti.

Yurt içinde ise bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106'nın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.