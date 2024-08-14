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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 9.933,08 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 13:40, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 13:42
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,47 puan artışla 9.933,08 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,44 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,50 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ne kadar yol kat edildiği yatırımcıların başlıca sorularından olmayı sürdürürken, güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri risk iştahını olumlu etkiliyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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