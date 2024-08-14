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Altının gramı 2 bin 661 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 661 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 10:22, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:23
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Altının gramı 2 bin 661 liradan işlem görüyor

Dün günü altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,39 düşüşle 2 bin 648 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 2 bin 661 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 411 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 575 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 2 bin 465 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 466 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ne kadar yol kat edildiği yatırımcıların başlıca sorularından olmaya devam ederken, güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri risk iştahını olumlu etkiliyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verilerin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar bankanın toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

Enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 470 seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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