Altın fiyatları ne kadar? (2 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları yılın ilk işlem gününde hafif primli seyrederken, gram altın 3 bin liranın sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 2 Ocak altın fiyatları...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 08:20, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:14
Altın fiyatları, 2 Ocak 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Küresel piyasalar 2025 yılına resmen başladı. Dünkü yılbaşı tatilinin ardından işlemlere başlayan piyasalarda ilk etapta altın fiyatları dikkat çekiyor.
Gram altın güne 2.994 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 896 liradan başladı.
Güncel Altın Fiyatları
-
Gram Altın:
- Satış: 2.995,0070 TL
-
Çeyrek Altın:
- Satış: 4.896,0300 TL
-
Yarım Altın:
- Satış: 9.792,46 TL
-
Tam Altın:
- Satış: 19.861,00 TL
-
Cumhuriyet Altını:
- Satış: 19.526,2100 TL
-
Gremse Altın:
- Satış: 49.415,00 TL
-
Ons Altın:
- Satış: 2.625,2100 Dolar