Dolar kaç TL oldu? (2 Ocak 2025)
2 OCAK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 35,38 liradan, Euro 36,79 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 08:22, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 08:24
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,3742 (alış) 35,3855'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7928 TL seviyelerinde seyrediyor.Altın fiyatları ne kadar? (2 Ocak 2025)