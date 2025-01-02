Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti. İstifa açıklamasını sosyal medyadan yapan Zorlu, "8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 12:31, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:32
İYİ Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zorlu'nun istifasıyla partinin milletvekili sayısı 29'a düştü.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:
"Veda Vakti.
Aziz Milletimin yüksek dikkatine;
Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm.