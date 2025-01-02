Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zorlu'nun istifasıyla partinin milletvekili sayısı 29'a düştü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Veda Vakti.

Aziz Milletimin yüksek dikkatine;

Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm.