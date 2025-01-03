Altın fiyatları ne kadar? (3 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.030 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.662 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Ocak altın fiyatları...
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 07:57, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:02
Altın fiyatları, 3 Ocak 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Gram altın güne 3.030 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 954 liradan başladı.
Güncel Altın Fiyatları
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Gram Altın
Satış Fiyatı: 3.030,4200 TL
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Çeyrek Altın
Satış Fiyatı: 4.954,8600 TL
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Yarım Altın
Satış Fiyatı: 9.907,69 TL
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Tam Altın
Satış Fiyatı: 20.048,00 TL
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Cumhuriyet Altını
Satış Fiyatı: 19.760,2500 TL
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Gremse Altın
Satış Fiyatı: 49.882,00 TL
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Ons Altın
Satış Fiyatı: 2.662,6100 Dolar