6 ilde ekmeğe zam geldi

Siirt

Siirt'te ekmeğe bugünden itibaren geçerli zam kararı alındı. İlde 8 liradan satılan 200 gram ekmek 10 lira oldu.

Ankara

Ankara'da ekmek fiyatlarına yeni zam geldi. 3 Ocak itibarıyla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12,5 TL olarak belirlendi.

İzmir

İzmir Fırıncılar Odası artan maliyetler nedeniyle 200 gram ekmek fiyatının 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Bursa

Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmek 240 gram olarak 15 liradan satılacak. Fırıncılar kilogram fiyatının 50 liradan 62,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.

Bolu

Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 400 gram ekmeğin 25 TL ve köy ekmeğinin 50 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Aydın

Alınan karara göre Aydın genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL'ye, 100 gram simit ise 15 TL'ye satılacak.