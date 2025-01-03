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Ankara'da ekmeğe zam geldi

Ankara'da ekmek fiyatlarında artışa gidildi. Buna göre, 200 gram ekmek fiyatı 10 liradan 12,5 liraya yükseldi.

Haber Giriş : 03 Ocak 2025 11:35, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:39
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Ankara'da ekmeğe zam geldi

Ankara'da ekmek fiyatlarına yeni zam geliyor. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Anlıaçık, 3 Ocak itibarıyla ekmek fiyatlarının artacağını açıkladı.

Yeni Ankara'da yer alan habere göre, Anlıaçık yaptığı açıklamada, "3 Ocak itibarıyla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12,5 TL olarak belirlendi" diyerek fiyat değişikliğinin gerekçesini, artan maliyetlere bağladı. Fırıncılar, un, maya ve enerji gibi temel girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Anlıaçık, "Son dönemde hem enerji hem de hammadde fiyatlarında büyük artış yaşandı. Yeni fiyatlar bu maliyet artışlarını dengelemek için belirlendi" dedi.

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