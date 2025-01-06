Altın fiyatları ne kadar? (6 Ocak 2025)

Gram altın güne 2.999 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 903 liradan başladı.

Altın fiyatları, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

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